Brytyjski węzeł gordyjski

Brexit zaczyna być coraz bardziej męczący. Niestety wiele wskazuje na to, że szybko się nie zakończy, chyba, że go… w ogóle nie będzie.

We wtorek Izba Gmin po raz kolejny wyraziła negatywną opinię na temat porozumienia rozwodowego negocjowanego miesiącami przez rząd premier Theresę May z unijnymi urzędnikami. Przeciw opowiedziało się aż 391 parlamentarzystów, co podważa sens dalszego politycznego majstrowania przy tym wątku, co próbowała w ostatnich tygodniach robić szefowa rządu. Każe to jednak postawić pytanie o sens przekładania rozwodu z unią o 2-3 miesiące, skoro szanse na to, że sprawy w tym czasie posuną się znacząco do przodu są znikome. Bruksela nie zgodzi...