Buda: rusza nabór polskich firm, które chcą wznowić eksport na Ukrainę

Jak mówił podczas czwartkowej konferencji minister Buda, ważne jest, by przedsiębiorcy, którzy "stracili relacje eksportowe wz. z wojną na Ukrainie, oraz ci, którzy chcieliby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy byli na to przygotowani, w momencie, gdy będzie to już możliwe". Wskazał na firmy z branży m.in. budowlanej, spożywczej, chemicznej, infrastrukturalnej.

"Dzisiaj uruchamiamy nasze działania i program, który ma skonsolidować przedsiębiorców, sklasyfikować, ustalić podmioty i branże zainteresowane ekspansją na Ukrainie - zarówno eksportową, jak i przy odbudowie" - mówił szef MRiT.

Chodzi, jak tłumaczył, o zidentyfikowanie barier w rozwoju działalności polskich firm na Ukrainie. "Nasze planowane działania, to po pierwsze przygotowanie bazy przedsiębiorców, którzy są gotowi wejść na ten rynek po raz pierwszy, jaki i tych, którzy już na nim byli" - wyjaśnił.

Wskazał, że szczegółowy formularz jest dostępny na stronie: http://odbudowaukrainy.paih.gov.pl. Za jego pośrednictwem zainteresowane firmy zostaną przypisane do poszczególnych branż. "Przedsiębiorców zachęcamy do zarejestrowania się przez formularz na stronie PAIH - to będzie przepustka do wielu usług, jakie zbudujemy wokół tej listy. Nabór zaczynamy dzisiaj, ale będzie on miał charakter ciągły" - wskazał.

Dodał, że następnym krokiem będą rozmowy z branżami, które mają doprowadzić do określenia barier, utrudniających firmom wejście na rynek ukraiński. Takie konsultacje mają rozpocząć się 1 sierpnia - zapowiedział Waldemar Buda.

Dla firm, które znajdą się na liście, jak zapowiedział, "będą pewne preferencje w zakresie dostępu do usług prawnych, ubezpieczeń, asekuracji, gwarancji". Kolejne etapy to, jak mówił, pokazywanie rozwiązań, które pomogą im przygotować się do eksportu, obudowy Ukrainy.

"Same gwarancje ubezpieczenia (...) to jest kilka miliardów złotych w perspektywie kilku lat" - ocenił Buda.

Według szacunków przedstawionych przez szefa MRiT odbudowa Ukrainy pochłonie ok. 500-600 mld dol. "Polscy przedsiębiorcy powinni również w tym uczestniczyć. Nasze relacje jako krajów, społeczeństw są doskonałe, to będzie dobrą bazą, by współpracować również na niwie gospodarczej" - wskazał.

Buda nie wyklucza współpracy z partnerami z innych krajów. "Amerykanie, tak jak i Polacy będą mieli dużo łatwiejsze wejście na obszar Ukrainy" - ocenił. Wskazał, że firmy amerykańskie podejmują działania "do wzmocnienia ich pozycji w Polsce, żeby nasz kraj stanowił bazę wypadową do inwestowania na Ukrainie".

Jak dodał prezes PAIH Krzysztof Drynda, same straty infrastrukturalne na Ukrainie oszacowano na 100 mld dol.

"Dzisiaj to przede wszystkim ukraińscy przedsiębiorcy poszukują partnerów biznesowych z Polski" - powiedział. Dodał, że program jest odpowiedzią na potrzeby polskiego biznesu, który chce inwestować na Ukrainie. "Chcemy z tymi przedsiębiorcami rozmawiać o bieżących problemach i przyszłych" - mówił.

Według Dryndy kluczowymi branżami, istotnymi w kontekście odbudowy Ukrainy, są: budownictwo, sektor medyczny, motoryzacyjny, spożywczy, maszynowy, sektor IT, rolniczy. "Te sektory zostały wyselekcjonowane na podstawie m.in. branż, które rząd ukraiński uznał jako strategiczne dla rozwoju Ukrainy jeszcze przed wybuchem wojny" - powiedział.