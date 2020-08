Bułgaria kupiła 20 proc. udziałów w greckim terminalu LNG w Aleksandropolis

Bułgaria i Grecja podpisały w poniedziałek porozumienie w sprawie zakupu przez Sofię 20 proc. udziałów w pływającym terminalu LNG w greckim porcie Aleksandropolis nad Morzem Egejskim - poinformowała służba prasowa bułgarskiego rządu.

Decyzję o zakupie rząd Bułgarii podjął dwa lata temu; w poniedziałek transakcję sfinalizowano. Podpisy pod dokumentem złożyli dyrektor bułgarskiego operatora przesyłowego Bułgartransgaz Władimir Malinow oraz Asmina-Eleni Kopeluzu, główna akcjonariuszka Gastrade S.A., greckiej spółki, która realizuje inwestycję.



Na ceremonii w Atenach obecni byli premierzy Bułgarii i Grecji, Bojko Borisow i Kyriakos Micotakis.



Borisow podkreślił, że inwestycja jest ważną części państwowej strategii dywersyfikacji źródeł energii. Finansowe zaangażowanie Bułgarii - według portalu Mediapool - szacuje się na ok. 60 mln lewów (30 mln euro), suma ta jednak nie jest potwierdzona oficjalnie.



Na ceremonii premier przypomniał, że szybko postępuje budowa interkonektora gazowego Komotini–Stara Zagora o projektowanej mocy przesyłowej najpierw 3 mld, a docelowo 5,5 mld metrów sześciennych surowca rocznie, którym będzie przepływał gaz z terminalu w Aleksandropolis. Połączenia z Grecją są elementem planowanego gazowego korytarza Północ-Południe.



Po zakończeniu budowy łącznika międzysystemowego i terminalu w Aleksandropolis, Bułgaria będzie mogła otrzymywać tą drogą gaz skropolony z Kataru, Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo ważne dla dywersyfikacji dostaw i bezpieczeństwa energetycznego nie tylko dla tego kraju, lecz również dla całego regionu - podkreśla się w komunikacje rządowym.



Terminal w Aleksandropolis będzie drugim w Grecji po już działającym terminalu LNG na wyspie Revitus, w Zatoce Megara na zachód od Aten. Jego planowana moc przesyłowa wynosi 6,1 mld metrów sześc. rocznie, a zbiorniki będą obliczone na 170 tys. metrów sześc. gazu. Jego wejście do eksploatacji planuje się na koniec 2022 roku.