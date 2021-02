CAS: skutkiem wejścia w życie ustawy o OFE będzie m.in. dodatkowy dochód FUS

Skutkiem wejścia w życie ustawy o OFE będzie m.in. dodatkowy dochód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. w wysokości 2,96 mld zł - czytamy w opinii Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak czytamy, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te będą dziedziczone. Pieniądze z OFE będzie można też przenieść do ZUS (wtedy dopisane zostaną do kapitału tam zgromadzonego), jednak aby to zrobić, trzeba będzie złożyć stosowną deklarację.