W III kwartale 2020 CCC zanotowało 1,5 mld zł przychodów, o 4 proc. więcej r/r. Wzrost sprzedaży to zasługa spółki e-obuwie.

W III kwartale sieć detaliczna grupy zanotowała spadek sprzedaży o 13 proc. do 878 mln zł (w tym samo CCC również o 13 proc. do 741 mln zł).

W segmencie e-commerce zanotowano wzrost o 60 proc. do 572 mln zł, za co w głównej mierze odpowiadało e-obuwie (+50 proc. do 491 mln zł).

Zysk brutto na sprzedaży grupy wyniósł w III kwartale 686 mln zł (bez zmian r/r), a marża brutto obniżyła się z 47,4 do 45,6 mlnzł.

Wynik operacyjny to -8 mln zł (wobec 16 mln zł zysku przed rokiem), a EBITDA 176 mln zł (spadek o 9 proc.).

Na koniec III kwartału grupa miała 1209 sklepów, o 10 mniej r/r (w tym KVAG zmniejszył liczbę o 26 do 156, a Gino Rossi o 29 do 37). Powierzchnia handlowa wzrosła o 5 proc. do 762 tys. mkw.