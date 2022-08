Ceny działają, trzeba im trochę zaufać

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Popyt na energię już reaguje na wysokie ceny. W perspektywie dwóch-trzech lat Europa może dzięki temu uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji.

Wstrząs cenowy na rynkach energetycznych generuje zagrożenie dla gospodarki, wpychając ją w recesję, zmuszając firmy do zwolnień pracowników, zagrażając nawet istnieniu niektórych przedsiębiorstw. Warto jednak zauważyć i podkreślić, że wysokie ceny stanowią też szansę. To jedyny mechanizm, który może wywołać przyspieszenie transformacji energetycznej uniezależniającej Europę od importu paliw kopalnych z Rosji. Im mniej rządy będą manipulować cenami, tym szybciej gospodarka dostosuje się do nowych warunków i szybciej wyjdzie z recesji lub stagnacji. Nie da się oczywiście całkowicie polegać na mechanizmach cenowych, ale ważne jest, by dać im działać w jak największym stopniu. Wyjdziemy wtedy z tego energetycznego bajzlu szybciej.