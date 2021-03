Ceny surowców znalazły się w niepewnym punkcie

Od kilku tygodni przeciętne ceny surowców stoją w miejscu, przerywając wielomiesięczną hossę. Dla firm zużywających materiały jest to szansa na spowolnienie presji kosztowej. Ale czy to trwałe zatrzymanie wzrostów cen? Są różne czynniki w grze. Globalny popyt powinien się umacniać, ale z drugiej strony w Chinach może dojść do lekkiego schłodzenia kredytowego.

W marcu rynkach surowcowych doszło do spowolnienie wzrostu cen, a w niektórych przypadkach nawet do ich spadku. Była to zresztą kontynuacja krótkoterminowego trendu z lutego, kiedy wielomiesięczna hossa surowcowa się zatrzymała. Niektóre ceny od tego czasu wyraźnie wzrosły, inne spadły, a generalnie widać raczej stabilizację.