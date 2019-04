Certyfikaty EFPA: Kompetencje, etyka i stały rozwój

W Europie jest około 70 tys. certyfikowanych doradców EFPA. W Polsce jest ich 941. Pracują głównie z najlepszymi klientami, w bankach, które na pierwszym miejscu stawiają jakość obsługi.

Rynek finansowy zaczyna się poważniej interesować certyfikacją osób pracujących z klientem, szczególnie tymi najbardziej wymagającymi. Chodzi o to by faktycznie wspomagali oni klientów w ich decyzjach, a nie sprzedawali produkty. Gwarancja wiedzy — Doradcy świadczący usługi dla klientów bankowości prywatnej muszą poszerzać wiedzę, rozwijać się zawodowo i doskonalić kompetencje. Przez wiele lat nie było mechanizmów i instrumentów potwierdzających ich przygotowanie do zawodu. Certyfikat EFPA jest certyfikatem, który w pewnym stopniu jest punktem odniesienia na rynku. To, jak dotąd, jedyny certyfikat, który w...