Chiny zintensyfikowały swoje wysiłki w zakresie luzowania monetarnego, aby wesprzeć zwalniającą gospodarkę. Kluczowe stopy procentowe zostały nieznacznie obniżone, pisze Reuters.

Roczna stopa pożyczkowa została obniżona o 10 punktów bazowych - z 3,80 do 3,70 proc., a pięcioletnia o 5 punktów bazowych - z 4,65 do 4,60 proc. W przypadku drugiego ze wskaźników to pierwsza obniżka od kwietnia 2020 roku.