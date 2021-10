Chiny rozważają nowe limity cen węgla

Borykające się z kryzysem energetycznym Chiny analizują ustalenie nowych limitów cenowych dla węgla co mogłoby z jednej strony złagodzić sytuację, z drugiej zaś ograniczyłoby zyski przedstawicieli sektora wydobywczego.

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform poinformowała, że jej urzędnicy prowadzą już prace mające na celu oszacowanie średnich kosztów produkcji co ma pomóc w wyznaczeniu cen referencyjnych,

Od połowy września Chiny zaczęły na dużą skalę odczuwać problemy z niedoborami energii elektrycznej, co zmusiło już wiele firm do czasowego wstrzymania lub ograniczenia produkcji. Zapotrzebowanie na surowce, w tym węgiel energetyczny wywołało gwałtowny wzrost ich cen.

Zdaniem przedstawicieli banku Morgan Stanley, wysokie ceny mogą pozostać przynajmniej do końca br. gdyż zapasy są niewystarczające, a rozpoczynający się zimowy sezon grzewczy jeszcze zwiększy popyt na węgiel.

Dopiero w I kwartale 2022 r. oczekiwana jest zmiana trendu.

Na razie na rynku surowcowym mamy do czynienia z chwilową korektą. Najpopularniejszy kontrakt na węgiel energetyczny na Zhengzhou Commodity Exchange zniżkuje we wtorkowy poranek o ponad 7,6 proc. schodząc do 1207 juanów za tonę (189 USD), co jest najniższym poziomem od blisko miesiąca