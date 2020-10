O 1,9 bln juanów (282,3 mld USD) wzrosła we wrześniu w stosunku do sierpnia wartość nowych kredytów w chińskich bankach. To wynik wyższy niż oczekiwali analitycy, informuje Reuters.

Specjaliści oczekiwali, że w związku z poprawą koniunktury i ożywieniu gospodarczemu wartość udzielonych pożyczek w juanach zwiększy się do 1,7 bln juanów z 1,29 bln w sierpniu.