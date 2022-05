Chiny znacząco zwiększają inwestycje w projekty solarne

Według danych National Energy Administration, w okresie styczeń-kwiecień 2022 r. na inwestycje w energetykę słoneczną wydatkowano 29 mld juanów (4,3 mld USD). To o 204 proc. więcej niż rok wcześniej. Tymczasem w pierwszych 11-tu miesiącach 2021 r. była to kwota 51,3 mld juanów, co może sugerować, że wynik za cały miniony rok zostanie zdecydowanie przebity.

Prognoza NEA zakłada, że w 2022 r. dodane zostanie rekordowe 220 GW mocy z instalacji fotowoltaicznych.

Państwo Środka zamierza mieć zainstalowane 3 tys. GW mocy wytwórczych do 2025 r., w porównaniu z 2,2 tys. na koniec 2020 r.. Takie założenie płynie z pięcioletniego planu rozwoju energetyki. Według danych BloombergNEF, cel wzrostu 800 GW jest około dwukrotnie większy niż programy dla Indii.

Większość z tego ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii, które mają tę zaletę, że są bezemisyjne i są tańsze, ale mają podstawową wadę, jaką jest uzależnienie od warunków pogodowych, co jest problemem dla nowoczesnych gospodarek, które chcą mieć dostęp do elektryczności przez cały czas.