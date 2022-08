Chmura Krajowa: większe przychody, podobna strata

Ubiegły rok dla Operatora Chmury Krajowej (OChK) był bardzo udany pod względem wzrostu skali biznesu. Przychody spółki kontrolowanej przez PKO BP i PFR wzrosły do 133,4 mln zł z 50,6 mln zł rok wcześniej. Przychody od jednostek powiązanych (głównie grupy PKO BP) w ubiegłym roku wyniosły 54 mln zł.

W liście do udziałowców Michał Potoczek, prezes OChK, informuje, że wśród klientów spółki są zarówno technologiczne start-upy, niezależni dostawcy oprogramowania, dojrzałe przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, jednostki samorządu terytorialnego, jak też duże instytucje publiczne. Można też wyczytać, że między styczniem a grudniem 2021 r. miesięczny powtarzalny przychód OChK wzrósł o ponad 200 proc. Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez OChK w 2021 r. było stworzenie od podstaw, rozwój i utrzymanie systemu e-Rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Wśród klientów komercyjnych, z którymi podpisano umowy, OChK wymienia ING Bank Śląski, Booksy, Animex, VOX czy Gobarto.

Trend wzrostu przychodów ma być kontynuowany w 2022 r.

– Wyniki pierwszego półrocza 2022 pozwalają na prognozowanie tegorocznych przychodów na poziomie ok. 200 mln zł. Kluczowe jest to, że zbudowaliśmy i ciągle poszerzamy bardzo różnorodny portfel klientów komercyjnych oraz firm z kategorii digital natives, dla których chmura jest naturalnym środowiskiem rozwoju biznesu. Dywersyfikacja klientów – od instytucji publicznych, podmiotów nadzorowanych przez duże firmy komercyjne po rozwinięte start-upy i software house’y – sprawia, że ta prognoza jest solidnie osadzona w realiach rynku – mówi Michał Potoczek.

Przy skokowym wzroście skali biznesu istotnie wzrosły też koszty działalności operacyjnej, które były na poziomie 172 mln zł wobec 98 mln zł rok wcześniej, Największa pozycja kosztowa to usługi własne, których koszt wzrósł do 112,5 mln zł z 40,6 mln zł. W rezultacie spółka zakończyła ubiegły rok z 39,3 mln zł straty operacyjnej w porównaniu do 46,9 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec ubiegłego roku zobowiązania krótkoterminowe wzrosły do 70,4 mln zł z 20,6 mln zł. Zobowiązania długoterminowe spadły do 6,6 mln zł z 17,4 mln zł. Należności krótkoterminowe na koniec roku były na poziomie 65 mln zł wobec 31 mln zł rok wcześniej.

W informacji na temat zobowiązań pozabilansowych i warunkowych spółka informuje o strategicznych umowach z Google Ireland Limited i Microsoft Ireland Limited, na podstawie których zobowiązała się do poniesienia określonych wydatków na produkty tych partnerów w kolejnych latach.

W ubiegłym roku spółka wygenerowała 31,7 mln zł ujemnych przelewów operacyjnych, które w 2020 r. wyniosły 14,8 mln zł. Na koniec ubiegłego roku dysponowała 13,5 mln zł gotówki w porównaniu do 18,2 mln zł na koniec 2020 r. W ciągu ubiegłego roku udziałowcy dokapitalizowali OChK kwotą 35 mln zł.

W ubiegłym roku spółka zwiększyła zatrudnienie do 133 osób ze 106 na koniec 2020 r.