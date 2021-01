Churchill zniknął z Gabinetu Owalnego

Barack wyrzucił, Donald przywrócił, a Joe znów wyrzucił... popiersie słynnego brytyjskiego premiera.

Joe Biden, prezydent USA, usunął z Gabinetu Owalnego popiersie Winstona Churchilla i zastąpił je wizerunkami pastora Martina Luthera Kinga oraz Rosy Parks, którzy walczyli z segregacją rasową — poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”. „Gabinet Owalny jest prywatnym biurem prezydenta i to do niego należy jego dekorowanie” — powiedział rzecznik Borisa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, dla którego Churchill jest jednym z bohaterów.

Deputowani torysów są zaniepokojeni decyzją Bidena, która może być sygnałem dla UE, że „USA będą się teraz mniej przejmować Wielką Brytanią”. Rzecznik Downing Street podkreślił jednak: „Nie mamy wątpliwości co do wagi, jaką prezydent Biden przywiązuje do stosunków brytyjsko-amerykańskich”.

Popiersie Churchilla zostało już raz usunięte z Gabinetu Owalnego — za prezydentury Baracka Obamy. Jego następca kazał je tam wstawić z powrotem.

Rosa Parks była Afroamerykanką, która w grudniu 1955 r. odmówiła miejsca w autobusie białemu mężczyźnie i stała się ikoną ruchu praw człowieka w USA oraz symbolem walki z rasizmem. W 2013 r. w Kongresie USA odsłonięto jej pomnik. [DI, PAP]