Andrzej Powierża, analityk Citigroup, obniżył rekomendację dla akcji PZU, wynika z danych agencji Bloomberg.

Zalecenie spadło z “kupuj” do “neutralnie”. Cena docelowa to 34,8 zł (do tej pory wynosiła 41,7 zł). Na zamknięciu sesji w czwartek, 11 sierpnia, kurs wynosił 31,38 zł.

Dla akcji PZU obowiązuje 13 rekomendacji, z czego 5 jest pozytywnych, 5 neutralnych, a 3 negatywne. Średnia z cen docelowych do 36,1 zł.