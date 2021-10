Co pokazuje rozjazd w notowaniach GAFAM

Spółki z grupy GAFAM – Google, Amazon, Facebook, Apple oraz Microsoft notują w tym roku bardzo dobre wyniki, ale w notowaniach ich akcji nastąpił rozjazd. Znacznie lepiej radzą sobie spółki, które czerpią swoje przychody głównie od przedsiębiorstw, a gorzej te, których przychody pochodzą od indywidualnych klientów. To może być przejaw szerszego trendu.

Szeroko pojęty sektor IT przechodzi przez pandemię w większości w dobrej kondycji, chociaż spółki giełdowe z tego obszaru nie są takimi gwiazdami hossy, jak producenci maszyn czy surowców. Notowania dużych, światowych i polskich spółek z tego obszaru zostały przedstawione na mapie ciepła, gdzie wszystkie notowania są odniesione do poziomu z końca ubiegłego roku (grudzień 2020 = 100). Widać, że ceny akcji większości analizowanych przez nas spółek wzrosły w tym roku, chociaż ceny ok. 25 proc. spółek znajdują się poniżej poziomu z końca zeszłego roku.