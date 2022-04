Cognor zwiększył zysk o 243 proc.

Przychody dystrybutora i producenta wyrobów stalowych wzrosły o 67 proc. do 962 mln zł.

Antoni Kania, analityk BM mBanku, prognozował 863 mln zł przychodów i 133 mln zł zysku netto.

“W pierwszym kwartale roku 2022 obserwowaliśmy ograniczenie popytu na stal. W Unii Europejskiej (UE27) spadek produkcji stali surowej był umiarkowany na poziomie 3,8 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021. W tym czasie Polska doznała tylko 2-procentowego zmniejszenia. W najważniejszych dla produkcji hutniczej regionach świata odczyty były złe a najgorzej radziły sobie Chiny, gdzie produkcja skurczyła się aż o 10,5 proc. Światowa produkcja stali surowej wyniosła 456,6 mln ton co oznacza regres o 6,8 proc. Wbrew ogólnej tendencji Cognor Holding wyprodukował więcej stali surowej (kęsów) o 4,7 proc. Łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała wzrost o 2,2 proc. Jednocześnie ceny złomów oraz naszych kęsów i produktów finalnych uległy nadzwyczajnej zwyżce w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2021 w związku z czym przychody ze sprzedaży przyrosły aż o 64,7 proc.” - napisał w komentarzu do wyników Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognroa.

Jak przyznaje, sankcje nałożone przez Zachód na Rosję “o dziwo” wpłynęły na jeszcze większą ą poprawę spreadów przerobowych, gdyż dalszemu ograniczeniu uległ import stali do Unii Europejskiej.

“Czynimy wysiłki aby pozyskać nowych dostawców w miejsce tych z kierunku wschodniego i uniknąć przerw w łańcuchach zaopatrzenia. Tym niemniej agresja rosyjska niesie w naszej ocenie wyższe ryzyko dla ciągłości operacji biznesowych niż kiedykolwiek miało to miejsce ze strony wirusa SARS-cov-2” - dodaje menedżer.