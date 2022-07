COVID powraca?

Pod presją znalazła się giełda w Japonii po tym, jak władze podniosły alert dotyczący COVID po odnotowaniu wyraźnego wzrostu przypadków (o 63 proc. w ciągu tygodnia). Otwartym pytaniem jest na jakie dalsze kroki zdecydują się Japończycy i jak wpłynie to na perspektywy tamtejszej gospodarki. Nowa fala zakażeń COVID to nie tylko problem Azji, coraz więcej przypadków notowanych jest także w Europie. Przebieg zakażenia jest jednak łagodny i władze nie podejmują działań mających na celu przywracanie dystansu społecznego i izolacji. Łatwo też sobie wyobrazić, że takie ruchy wyraźnie zwiększyłyby prawdopodobieństwo pojawienia się głębokiej recesji w gospodarce, której rynki tak bardzo się teraz obawiają.

Na rynku FX zmiany nie są dzisiaj duże. Najsilniejszy jest jen, który korzysta ze spadku rentowności amerykańskich obligacji - kurs USDJPY pozostaje jednak znacząco powyżej poziomu 135,57. Drugi jest funt, któremu nie przeszkodziły mieszane komentarze ze strony Banku Anglii - rynek dalej zakłada, że decydenci mogliby zdecydować się na podwyżki stóp procentowych w większej skali. Na drugim biegunie mamy słabszą koronę norweską, oraz dolara kanadyjskiego, którym zaszkodziła wczorajsza przecena notowań ropy naftowej.

Dzisiaj w kalendarzu uwagę zwrócą dane o wydatkach i dochodach Amerykanów, a także odczyt PCE Core (godz. 14:30), podczas kiedy jutro rynki będą emocjonować się odczytami PMI dla przemysłu, inflacją HIPC w strefie euro, oraz danymi ISM z USA.

EURUSD - coraz bliżej 1,0350

Rynek EURUSD zachowuje się podobnie jak po 9 czerwca - wtedy w ciągu kilku dni zeszliśmy mocno w dół. Karty znów rozdaje dolar, który jest beneficjentem strachu wokół globalnej recesji. Rynek przestaje zwracać uwagi na potencjalne działania Europejskiego Banku Centralnego na stopach procentowych, jakie zostaną zainicjowane 21 lipca. Dlaczego? Bo słabe dane makro (dzisiaj rozczarowująca sprzedaż detaliczna i bezrobocie z Niemiec) ograniczają długoterminowe oczekiwania wobec ECB. Pojawia się też coraz więcej opinii, co do możliwych narzędzi, jakie mógłby wykorzystać bank centralny, aby przeciwdziałać ryzyku defragmentacji - aby były one skuteczne, muszą mieć długoterminowy charakter, oraz brak ograniczeń kwotowych. I tu pojawia się problem, gdyż trudno ocenić na ile przy nowym "nielimitowanym QE" ECB byłby w stanie efektywnie wycofywać "dodrukowane" pieniądze z rynku.

Technicznie po wybiciu wsparcia przy 1,0470 ten rejon stał się oporem, a notowania mogą zmierzać w stronę okolic 1,0350.