Czołowi producenci gier wspierają Ukrainę

CD Projekt i 11 bit studios w obliczu rosyjskiej napaści zadeklarowały wsparcie Ukrainy.

Na sytuację na Ukrainie zareagowali polscy producenci gier, którzy oferują wparcie wschodniego sąsiada.

„Niedawna inwazja na Ukrainę, naszych przyjaciół i sąsiadów wprawiła nas w szok i oburzenie. W solidarności ze wszystkimi ofiarami tego aktu agresji, grupa CD Projekt postanowiła przekazać 1 mln zł na Polską Akcję Humanitarną. W obliczu takiej niesprawiedliwości nie możemy pozostać obojętni i prosimy wszystkich o przyłączenie się i pomoc w każdy możliwy sposób. Razem możemy wiele zmienić!” – napisał w piątek CD Projekt.

W czwartek wsparcie zadeklarowało 11 bit studios.

„Jako polskie studio i twórcy uznanej globalnie antywojennej gry This War of Mine, mówiącej o cierpieniach i nędzy cywilów dotkniętych wojną, pragniemy wydać oświadczenie i sprzeciwić się rosyjskiej agresji. Słowa byłyby jednak puste bez znaczącego czynu w sytuacji, w której czas jest kluczowy” – poinformowało studio.

Zdecydowało, że od czwartku, przez kolejne siedem dni, wszystkie dochody z „This War of Mine” (wszystkich wersji gry i DLC we wszystkich sklepach cyfrowych na wszystkich platformach) zostaną przekazane na specjalny fundusz. Za tydzień pieniądze zostaną przekazane do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża jako bezpośrednie wsparcie ofiar wojny na Ukrainie.

„Niech to przesłanie współbrzmi ze wszystkim, co wiesz o tej wojnie i tym, jak wojna zabija ludzi, niszczy ich życia i domy. Pozwól nam – graczom i deweloperom stającym ramię w ramię – zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć ofiary wojny na Ukrainie” – napisało polskie studio.

Pieniądze ze sprzedaży “This War of Mine” mogą być pokaźne, bo gra obecnie znajduje się na dziesiątej pozycji listy bestsellerów Steam.

Za przykładem 11 bit studios postanowiło pójść angielskie studio State of Play.

“W solidarności z mieszkańcami Ukrainy i wraz z naszymi przyjaciółmi z 11 bit studios State of Play przekaże przyszłotygodniowe zarobki z naszych gier na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, aby pomóc osobom dotkniętym niesprawiedliwą wojną popełnioną przez Rosję” - podało studio.