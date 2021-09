Czy Chiny są inne niż USA w 2008 roku?

Problemy finansowe wielkiego chińskiego dewelopera Evergrande wywołały obawy na rynkach finansowych oraz falę pytań: czy to będzie chiński Lehman Brothers? Evergrande to firma posiadająca 300 mld USD długu mająca problemy z obsługą tego zadłużenia. Nie można wykluczyć, że bankructwo takiego podmiotu wywołałoby kryzys gospodarczy w Chinach oraz wstrząs na całym świecie.

Czy to realny scenariusz? Nie odpowiem w pełni na to pytanie, ponieważ nie czuję się kompetentny w analizie finansów chińskich deweloperów. Przywołam jednak argumenty z debaty ekonomicznej, która od wielu, wielu lat toczyła się na świecie i dotyczyła ryzyka kryzysu finansowego w Chinach. Można wskazać na parę czynników, które czynią chińską sytuację podobną do tej ze Stanów Zjednoczonych z końca pierwszej dekady XXI wieku. Jest też jednak kilka cech, którymi Chiny się wyróżniają.