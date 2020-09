Czym e-sklepy skutecznie zniechęcają do zakupu

Nawet w środku pandemii ludzie chcą być dobrze traktowani. To spostrzeżenie leży u podstaw efektywnej obsługi klientów w branży e-commerce

Czy COVID-19 jest szansą dla e-commerce? Tak, o ile firma ma odpowiednią technologię. Z drugiej strony osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wymaga dużo więcej niż doskonałych narzędzi IT. Tylko umiejętne łączenie innowacji cyfrowych z marketingiem (i innymi procesami biznesowymi) wyniesie obsługę klienta na najwyższy poziom. Dlaczego jest to tak ważne? Chyba najlepiej odpowiedziała na to pytanie Maya Angelou, amerykańska aktywistka i liderka opinii: „Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś, mogą zapomnieć, co zrobiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się dzięki tobie poczuli”.