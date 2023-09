Detaliści z GPW znajdą się pod presją, jeśli VAT na żywność wzrośnie

Krzysztof Kawa, analityk Erste, uważa że marże polskich spółek handlowych mogą spaść, jeśli rząd nie przedłuży tzw. tarczy antyinflacyjnej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. nie ma tarczy antyinflacyjnej, która zakłada zerową stawkę VAT na wybrane produkty żywnościowe. Magdalena Rzeczkowska, minister finansów, tłumaczyła się wczoraj na twitterze i zaznaczała, że resort będzie na bieżaco obserwować sytuację i “reagować stosownie do potrzeb”.

“A to oznacza, że jeśli taka potrzeba wystąpi, podejmiemy decyzję o kontynuacji Tarcz w przyszłym roku” - podkreśliła Magdalena Rzeczkowska

Jeśli stawka VAT wróci do wyjściowego poziomu, to marże detalistów mogą spaść, uważa Krzysztof Kawa, analityk Erste, cytowany przez agencję Bloomberg. Jego zdaniem sklep nie będą chciały zaskoczyć klientów skokowym wzrostem cen - mogą to robić stopniowo lub nawet utrzymywać ceny na dotychczasowym poziomie i dzięki temu generować ruch, co wywrze dodatkową presję na rentowność.

Specjalista uważa, że decyzja o utrzymaniu tarczy w dużej mierze zależeć będzie od wyniku październikowych wyborów parlamentarnych. Przypomina, że w 2024 r. odbędą się wybory do parlamentu europejskiego oraz samorządowe, co może skutkować chęcią przedłużenia wybranych środków antyinflacyjnych.

Na GPW notowane są akcje dwa duże podmioty z branży FMCG - Dino Polska i Eurocash (część biznesu tej spółki to hurt).