Dino Polska: 362,2 mln zł zysku netto w II kwartale. Kurs mocno w dół

W II kwartale 2023 r. zysk netto Dino Polska wyniósł 362,2 mln zł, o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Rezultat jest jednak o 6 proc. niższy od konsensu prognoz analityków ankietowanych przez PAP.

Przychody właściciela sieci marketów wzrosły o 34 proc. do 6,5 mld zł, a EBITDA o 27 proc. do 571,4 mln zł.

Po I półroczu przychody wynoszą 12,1 mld zł (+38 proc.), EBITDA 1,03 mld zł (+31 proc.), a zysk netto 632,8 mln zł (+36 proc.).

Na początku sesji w piątek kurs akcji spółki spadał o 5,6 proc.

“Dino odnotowało wyniki poniżej oczekiwań zarówno w zakresie przychodów, jak i EBITDA. LFL był tylko minimalnie poniżej naszych oczekiwań (o ok. 1,4pp), ale negatywną niespodzianką był wynik końcowy, gdzie marża brutto pogorszyła się bardziej niż w IV kw. 22 i I kw. 23, pokazując, że presja ze strony dostawców i konkurencji jest nadal obecna i może nawet wzrosnąć. Co więcej, pogorszenie marży EBITDA było wyższe niż zanotowała Biedronka (0,5pp r/r w Dino vs. 0,26pp w Biedronce), co po raz kolejny świadczy o doskonałej efektywności operacyjnej Biedronki. Biorąc pod uwagę gwałtowny spadek marży brutto, który rodzi pytania o presję konkurencyjną na rynku detalicznym artykułów spożywczych, spodziewamy się raczej negatywnej reakcji rynku” - komentują analitycy mBanku.