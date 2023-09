Dla polskiej waluty RPP jak wojna i Covid Wojciech Białek, analityk TMS Brokers

Wczorajsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pierwszej od maja 2020 roku obniżce wysokości stopy referencyjnej z najwyższego od 2002 roku poziomu 6,75 proc. do 6 proc. proc. zszokowała polski rynek finansowy. Przy rocznej dynamice CPI w Polsce na poziomie 10,1 proc. w sierpniu ekonomiści oczekiwali obniżki, ale tylko do poziomu 6,5 proc. Wystarczy powiedzieć, że kurs EUR/PLN wzrósł wczoraj o 1,73 proc. To najwyższa jednodniowa zwyżka kursu tej pary walutowej od 7 marca 2022 (+1,73 proc.; inwazja Rosji na Ukrainę) oraz 23 marca 2020 (+1,92 proc.; pandemia Covid-19). Tak samo jest w przypadku 4-sesyjnych zmian kursu EUR/PLN. Nasuwają się tu też oczywiście skojarzenia z Turcją, gdzie pomimo bardzo wysokiego poziomu tempa inflacji bank centralny utrzymywał przed tegorocznymi wyborami niski poziom stóp, by po wyborach – wygranych przez urzędującego prezydenta – zacząć ich wysokość gwałtownie podnosić.

