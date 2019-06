Dlaczego wszyscy narzekają na kolej

Polacy mają wiele powodów do narzekań. Oprócz pogody, kursu franka, czy służby zdrowia jest to też kolej. Nasi rozmówcy uważają jednak, że tu akurat powodów jest coraz mniej.

Wakacje za pasem. Lada chwila udamy się na urlopy albo wyślemy dzieci na kolonie i obozy. Część z nas na upragniony wypoczynek wyjedzie pociągiem. I tu mogą się zacząć problemy. Polacy narzekają na kolej i – niestety – często mają do tego poważne podstawy. Pierwszy z brzegu przykład: spóźnienia. Czy wiedzą Państwo, że w zeszłym roku na czas przyjechało tylko siedem z każdych 10 pociągów PKP Intercity? O powody zapytaliśmy więc rzeczniczkę tej firmy Katarzynę Grzduk. Jednym z nich, najczęściej chyba wymienianym, są trwające remonty infrastruktury i wynikające z nich objazdy. Na takie inwestycje odpowiada spółka Polskie Linie Kolejowe. Udaliśmy się więc do niej i tam członka zarządu PLK Arnolda Brescha zapytaliśmy, kiedy remonty przestaną nam psuć krew.



Na co jeszcze skarżą się pasażerowie? Choćby na niesłusznie – ich zdaniem – wystawione mandaty. Najwięcej wie o tym Joanna Marcinkowska, rzecznikiem praw pasażera kolei.



Ci z nas, którzy na urlopy nie pojadą pociągiem, być może wybiorą się samochodem. Na autostradach będą więc co jakiś czas trafiać na wyprzedzające się TIR-y. Takie wyprzedzanie może trwać i kilka minut, co oczywiście wydłużą naszą podróż, czyli skraca czas wypoczynku. A przecież już wiele, wiele lat temu rzucono hasło „TIR-y na tory”. O tym, czy jest jeszcze szansa, aby tę bardzo słuszną ideę wprowadzić w życie mówi Jakub Majewski, szef fundacji Pro Kolej.



Aby tytuł podcastu był w pełni uzasadniony porozmawialiśmy również z przedstawicielem kolejarzy – Leszkiem Miętkiem, prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Okazuje się, że i oni mają powody do niezadowolenia.





