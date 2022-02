W raporcie z 4 lutego cena docelowa nie zmieniła się i wynosi 143,9 zł.

Na początku lutego spółka podpisała umowę dotyczącą selekcji aptameru rozpoznającego specyficzne białko wskazane przez klienta (który następnie zostanie wykorzystany w przeciwwirusowej terapii). Do selekcji aptameru zostanie wykorzystana autorska platforma PureAptaTM. Pure Biologics otrzyma z tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie (upfront payment), w wysokości 214 tys. zł. Ponadto spółce przysługuje 6 proc. udział w zyskach netto klienta z komercjalizacji rozwiązania terapeutycznego wykorzystującego opracowywany aptamer - przypomina analityczka.

“Jest to druga umowa w obszarze aptamerów podpisana przez spółkę ostatnio. W listopadzie ub. roku została podpisana umowa udostępniająca technologię aptamerową Pure Biologics do badań i rozwoju w projektach francuskiej firmy Novaptech (licencja na wykorzystywanie chemicznie modyfikowanych nukleotydów objętych patentami spółki obowiązującymi w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Europie). Novaptech może wykorzystywać zmodyfikowane aptamery wyłącznie do badań wewnętrznych i rozwoju. W przyszłości obie firmy mogą podjąć współpracę w celu komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Obie podpisane przez Pure Biologics umowy dowodzą, naszym zdaniem, potencjału komercjalizacji platformy technologicznej PureApta” - zaznacza Sylwia Jaśkiewicz.