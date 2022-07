DM BOŚ wyżej ceni akcji Votum

Analityk zapowiada najlepszy kwartał grupy Votum w historii.

„Oczekujemy bardzo dobrego kwartału, przy dalszej poprawie bazy przychodowej i rosnącej rentowności. Naszym zdaniem, spółka zaksięguje zysk netto na poziomie 29,1 mln zł w II kw. 2022 r.“ – uważa Michał Sobolewski.

Ekspert przewiduje, że Votum utrzyma trend poprawiania marży netto, która wzrosła z 2,5 do 16,2 proc. r/r w I kwartale 2022 r. Prognoza na II kwartał bieżącego roku zakłada jej zwyżkę do 29,1 proc. w porównaniu do -0,4 proc. w 2021 r.

Największy wpływ na wyniki będzie miał segment dochodzenia roszczeń od klauzul abuzywnych, czyli takich, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem. Dodatkowo ze względu na rosnącą zdolność Votum do generowania zysków, Michał Sobolewski spodziewa się dywidendy w wysokości 3,88 zł na akcję w 2023 r. względem 0,41 zł w 2022 r.