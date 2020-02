Do 2030 r. grupa JSW wyda na inwestycje ok. 24,5 mld zł i zwiększy wydobycie węgla

Do 2030 roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza wydać na inwestycje ok. 24,5 mld zł, stopniowo zwiększając wydobycie węgla z ok. 14,8 mln ton w ub. roku do ok. 18 mln ton w roku 2030 - zakłada zaktualizowana strategia grupy, zatwierdzona przez radę nadzorczą JSW.

Jak podała w czwartek spółka, zaktualizowana strategia zakłada docelowe zwiększenie wydobycia poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz rozpoczęcie eksploatacji z obszaru Bzie-Dębina - zajmie się tym nowo budowana kopalnia Jastrzębie-Bzie.

Udział węgla koksowego w strukturze produkcji już od 2021 roku ma wzrosnąć do ponad 85 proc., wobec 71 proc. w zeszłym roku, natomiast udział węgla energetycznego spadnie z 29 proc. w roku 2019 do 12 proc. w perspektywie roku 2030.

Planowany jest wzrost wydajności pracy z obecnych ok. 700 ton węgla na jednego zatrudnionego do ok. 850 ton na osobę w roku 2030, przy założeniu utrzymania zatrudnienia w JSW w latach 2020-2030 na poziomie ok. 21,4 tys. pracowników. W całej grupie kapitałowej ma to być ok. 31 tys. etatów w 2030 r. - nieco więcej niż obecnie.

Spośród ok. 24,5 mld zł, które w najbliższych dziesięciu latach grupa JSW chce wydać na inwestycje, ok. 84 proc. to planowane nakłady w segmencie węglowym. Rocznie spółka chce drążyć ok. 80 km nowych wyrobisk. Produkcja i sprzedaż koksu ma utrzymać się na stabilnym poziomie ok 3,5 mln ton rocznie.

W sferze finansów spółka - jak podano - zmierza do "zapewnienia stabilnej struktury finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi". JSW zakłada też działania dla zapewnienia takiego poziomu finansowania, którego wielkość "będzie pozwalać na podtrzymanie ciągłości procesów działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie".

Jako cele strategiczne grupy JSW na lata 2020-2030 przyjęto m.in. uzyskanie średniej marży EBITDA w latach 2020-2030 rzędu co najmniej 25 proc., rozwój bazy zasobowej w zakresie węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych, zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85 proc. od 2021 r. oraz dalsze podnoszenie efektywności i standardów bezpieczeństwa.