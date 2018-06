Do 2050 r. czysta energia zdominuje świat

Już za trzy dekady OZE będą miały w globalnym miksie energetycznym udział zbliżony do paliw kopalnych obecnie.

Do 2050 r. inwestycje w energetykę sięgną w skali globu 11,5 bln USD, a za 85 proc. tej kwoty będą odpowiadać projekty zeroemisyjne: inwestycje w źródła odnawialne (OZE) i energię jądrową — wynika z corocznego raportu Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Do połowy wieku źródła odnawialne zdobędą 64-procentowy udział w globalnym miksie energetycznym, do czego przyczyni się spadek kosztów w tym sektorze oraz rozwój technologiczny, poprawiający elastyczność dostawców energii. „W długim okresie największym przegranym okaże się węgiel, w miarę jak energetyka zorganizuje się wokół źródeł odnawialnych. Fotowoltaika i wiatr pozwolą na zmniejszenie kosztów, a lepsze akumulatory i rozwój energetyki gazowej — na zwiększenie elastyczności dostawców energii” — wynika z raportu BNEF.

Udział gazu jako paliwa do produkcji elektryczności pozostanie względnie stabilny. Elektrownie gazowe działające w systemie ciągłym zostaną jednak wyparte przez pracujące w technologii pozwalającej na uruchamianie i wyłączanie spalania w ciągu zaledwie kilku minut (to będzie umożliwiało reagowanie na bieżąco na niedobory mocy z mniej niezawodnych źródeł odnawialnych). Ponadto dzięki dostępności lepszych akumulatorów operatorzy sieci energetycznych będą mogli gromadzić zapasy na okresy, kiedy nie jest ani wietrznie, ani słonecznie. Szacunki BNEF, zakładające, że produkcja energii ze źródeł odnawialnych zrówna się z produkcją opartą na paliwach kopalnych już w 2025 r., mocno kontrastują z prognozą Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA).

Według IEA, do ich wyrównania dojdzie dopiero w 2040 r., i to tylko pod warunkiem dalszego zaostrzania wymogów dotyczących emisji. Według BNEF, nawet przy zaledwie utrzymaniu obecnej restrykcyjności regulacji producentom energii będzie opłacało się przestawiać na źródła odnawialne tylko ze względu na spadek kosztów inwestycji w nie (towarzyszyć mu będzie wzrost kosztów inwestycji w energetyce węglowej i atomowej). Ograniczenie zużycia węgla w energetyce nie będzie jednak przełomem w walce z globalnym ociepleniem. Średnia temperatura będzie dalej rosła, przekraczając cel ONZ wyznaczony na 2 stopnie Celsjusza powyżej temperatury sprzed epoki przemysłowej. „Nawet przy zamknięciu do 2035 r. wszystkich elektrowni węglowych sektor energetyczny będzie emitował więcej gazówcieplarnianych niż jest to bezpieczne dla klimatu, a to ze względu na niesłabnącą produkcję w energetyce gazowej” — wynika z raportu BNEF.

Rewolucja w energetyce będzie dokonywała się także wśród odbiorców. W 2050 r. już za 9 proc. zużycia elektryczności będą odpowiadały pojazdy elektryczne, podczas gdy obecnie jest to zaledwie 0,2 proc. W wielu regionach udział ten będzie nawet wyższy — w Niemczech do zasilania aut będzie zużywany prawie co czwarty megawat. Przyczyni się do tego spadek cen baterii samochodowych (do 2030 r. potanieją o dwie trzecie) oraz rosnąca skłonność dostawców prądu do wprowadzania taryf uzależnionych od pory doby, dzięki czemu ładowanie baterii w okresach niskiego popytu na energię będzie jeszcze tańsze.

Coroczny raport BNEF powstaje przy udziale 65 analityków ze wszystkich części świata. Produkcja energii w podziale na technologie jest prognozowana dla poszczególnych krajów z użyciem modelu bazującego na szacowanych średnich kosztach jej wytworzenia, a potem sumowana.