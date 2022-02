Dochód z licytacji papieskiego Forda Bronco wesprze walkę z bezdomnością

Samochód jest nawiązaniem do papamobile stworzonego przez Forda w 1979 r. Wóz, używany przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki po Stanach Zjednoczonych, dziś należy do United States Secret Service.

Bronco Pope Francis Center First Editionnie nie jest jednak papamobile – model został przeznaczony dla Centrum Papieża Franciszka, które postawiło sobie ambitny cel wyeliminowania trwałej bezdomności w Detroit do 2030 r.

– To zaszczyt móc wesprzeć wielką organizację charytatywną, taką jak Centrum Papieża Franciszka. W tym projekcie główne role odegrali ksiądz Timothy McCabe i zespół pracowników centrum. Oni mieli pomysł na kolorystykę i detale tego samochodu. Kluczem do sukcesu okazało się znalezienie drobnych akcentów, które nawiązują do Bronco z 1966 r., a następnie połączenie ich z niektórymi nowoczesnymi funkcjami Bronco First Edition – powiedział Steve Gilmore, główny projektant Ford Vehicle Personalization.

Auto jest polakierowane białą farbą Wimbledon oferowaną w pierwszej generacji Bronco z 1966 r. i już niedostępną w ofercie. Niestandardowe są również stalowe obręcze kół Detroit Steel Wheels wykończone w kolorze Wimbledon White z czerwonym paskiem Rapid Red, które nawiązują do pasów na bokach nadwozia i na pokrywie silnika. Kultowe elementy lakierowane w kolorze srebrnym – jednoczęściowa osłona chłodnicy i górna część przedniego metalowego zderzaka Ford Performance – także przywodzą na myśl oryginalnego Bronco z lat 60. XX w.

Unikalny zestaw grafik Bronco First Edition w odblaskowym kolorze Rapid Red obejmuje nazwę Pope Francis Center oraz First Edition na nadwoziu i pokrywie silnika. Samochód jest wyposażony w akcesoria z linii Ford Performance Parts, w tym w listwę świetlną na dachu i światła boczne firmy Rigid, a także zdejmowane drzwi rurowe z oryginalnych akcesoriów Forda. Niestandardowe wyposażenie obejmuje również sejf, zestaw schowków Molle montowany do wewnętrznej części drzwi tyłu nadwozia, a także pełną osłonę pojazdu i torby do przechowywania drzwi rurowych w garażu.

Papieski egzemplarz Bronco ma deskę rozdzielczą pomalowaną w kolorze Wimbledon White oraz akcenty otworów wentylacyjnych, uchwyty i charakterystyczny napis Bronco w kolorze czerwonym. Fotele i panele drzwi unowocześniono, dodając białe akcenty, które kontrastują z tapicerką siedzeń i wykończeniem wnętrza w kolorze czarnym.

2021 Bronco Pope Francis Center First Edition materiały prasowe

Fundacja prowadzona przez Ford Motor Company, która ściśle współpracuje z Centrum Papieża Franciszka przy wielu długoterminowych programach, pomogła wprowadzić auto na aukcję. Czterodrzwiowy Bronco Pope Francis Centre First Edition został podarowany przez Davida Fischera Jr., prezesa i dyrektora generalnego The Suburban Collection Holdings. Aukcja, na którą wystawiono auto, odbyła się 27 stycznia 2022 r. Transmitowała ją na żywo telewizja FYI.