Dotacje dla firm na badania i rozwój

MŚP, które chcą wspólnie z partnerami zagranicznymi prowadzić prace rozwojowe lub badania przemysłowe, mogą ubiegać się o granty na ten cel.

Polscy przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w konkursach dotacyjnych odbywających się w ramach inicjatywy Eureka. Obejmuje ona sieć 45 państw (w tym europejskich), a jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy firm w badaniach i rozwoju. Jednym z instrumentów finansujących tego typu projekty jest program Eurostars. O dofinansowanie z niego można ubiegać się do 24 marca.

Na wsparcie mogą liczyć międzynarodowe partnerstwa realizujące projekty B+R, których celem jest opracowania nowego produktu, procesu lub usługi. Co ważne, przedsięwzięcie musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe i opcjonalnie badania przemysłowe. Program Eurostars nie przewiduje wsparcia na prace przedwdrożeniowe. Liderem partnerstwa powinno być małe lub średnie przedsiębiorstwo, natomiast uczestnikami projektu mogą być m.in. duże firmy, uniwersytety i organizacje badawcze. Tego typu powiązanie musi składać się z minimum dwóch konsorcjantów pochodzących z dwóch różnych krajów, a maksimum – z pięciu.

— Maksymalne wsparcie przypadające na jednego polskiego uczestnika konsorcjum nie może przekroczyć 500 tys. zł, natomiast limit dofinansowania na projekt wynosi 1 mln zł. Poszczególne kraje członkowskie Eureki mają swoje limity i ograniczenia. Dotyczą one głównie finansowania instytucji naukowych i dużych przedsiębiorstw. Istotne jest to, aby budżet całego projektu międzynarodowego był podzielony między konsorcjantów. Jego uczestnicy z jednego kraju mogą pokryć do 70 proc. kosztów całego przedsięwzięcia — wyjaśnia Katarzyna Kaim-Mierzwicka, menedżer w Crido.

Dodaje, że ocena formalna i merytoryczna projektów powinna potrwać maksymalnie do końca czerwca. Każdy z partnerów konsorcjum ubiega się o dofinansowanie projektu w swoim kraju i składa wniosek zgodnie z tamtejszą procedurą. Odpowiedzialne za to w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje zakończenie naboru 24 września.