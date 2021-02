Draghi: unijne fundusze pomogą zrównoważyć zadłużenie Włoch

Zdaniem Mario Draghiego, nowego premiera włoskiego rządu, który był szefem Europejskiego Banku Centralnego, pomoc oferowane przez Unię Europejską pomoże utrzymać włoski dług w rynnach.

Pierwszy raz od wielu lat Włochy mogą dokonać znacznych inwestycji z jedynym ograniczeniem, że są one dobrze realizowane, co oznacza, że zwiększają wzrost kraju, a tym samym przyczyniają się również do utrzymania stabilnego poziomu naszego zadłużenia - powiedział Draghi.

Dodał, że w obecnej sytuacji o zdolności obsługi zadłużenia nie decyduje poziom stóp procentowych, a przynajmniej nie w tak dużym stopniu jak dawniej, ale odpowiednie tempo rozwoju kraju pozwalające generować nadwyżki budżetowe.

Zadłużenie Włoch należy do najwyższych w Europie i na świecie, a po najgorszej od II wojny światowej recesji w 2020 r. kształtuje się na poziomie 160 proc. PKB.