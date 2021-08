DTS pod nowym szyldem w e-commerce i logistyce

DTS zmienia strategię i nazwę na Zadbano. Nie tylko dostarczy towar, ale i zainstaluje. Nie tylko przewiezie, ale i przygotuje do wysyłki

Działająca od ponad 20 lat na rynku firma z branży dostaw do domu (home delivery) przechodzi rebranding. Zadbano - jej nowa nazwa ma odzwierciedlać zmiany strategii, polegające na wyręczeniu firm i ich klientów. Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych usług wprowadzono na podstawie wielu lat obserwacji preferencji klientów i analizie badań, z których wynika, że konsumenci oczekują nie tylko dostawy, ale również wniesienia, usług instalacji, podłączenia czy montażu urządzeń AGD/RTV, mebli, sprzętu sportowego i innych gabarytowych produktów.

Firmom sprzedającym towary – sieciom handlowym, sklepom e-commerce czy producentom – Zadbano zgodnie z nową strategią zaoferuje nie tylko usługi transportowe, ale też usługi logistyki magazynowej. To zgodne z trendem dropshippingu, czyli przejęcia od e-sklepów całego procesu wysyłki. Zadbano posiada w Polsce 8 magazynów logistycznych świadczących obsługę logistyki kontraktowej, kompletację i przygotowanie towarów do wysyłki. Rozwiązania logistyczne i IT pozwalają na dostawy w ciągu 24 godzin w całym kraju.

Podstawą założonej przez Pawła Poradzkiego firmy DTS były usługi związane z transportem. Obecnie z kompleksowej oferty usług home delivery oferowanych przez firmę, korzysta już ponad 450 partnerów biznesowych, zarówno w kanale online jak i offline, w tym takie firmy jak: IKEA, MediaMarkt, Agata, Media Expert, Komputronik, Samsung, Neonet, Morele.net, Jysk, meble.pl czy Allegro.

Zdaniem Jacka Kotarbińskiego, eksperta marketingu, rebranding DTS i nowa marka Zadbano wpisuje się w klasyczny trend e-commerce, dążący do pełnej kontroli łańcucha dostaw.

- Firma dąży do rozwoju biznesu poprzez realizację całościowego procesu dostawy do klienta, jak i istotnych dla niego usług towarzyszących, czyli np. wniesienia towarów, usług instalacyjnych czy montażu. Marka w swojej komunikacji podkreśla, że koncentruje się na kliencie, w kontekście zapewnienia najwyższej jakości usług. To duże wyzwanie dla pozycjonowania w świadomości odbiorców i zbudowania skutecznej komunikacji - mówi Jacek Kotarbiński.

Handel internetowy i związane z nim usługi logistyczne napędzają koniunkturę na rynku nieruchomości magazynowych. W pierwszym półroczu najemcy podpisali umowy na 3,3 mln m kw. powierzchni magazynowych. To 36-procentowy wzrost w porównaniu z I półroczem 2020 r. Jak wynika z danych CBRE, największe transakcje dotyczą najemców z sektora e-commerce. Deweloperzy w odpowiedzi na koniunkturę budują ponad 3,1 mln m kw. w całej Polsce.