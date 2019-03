Dworczyk: minister finansów w poniedziałek wraca do pracy

Minister finansów Teresa Czerwińska w poniedziałek wraca do pracy; spekulacje dotyczące jej dymisji to próba przykrycia problemów, z którymi boryka się Koalicja Europejska, powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

W ubiegłą środę portal wPolityce.pl, powołując się na własne źródła podał, że Teresa Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji, jednak ten jej nie przyjął. Według wPolityce.pl miało to miejsce kilka dni po ogłoszeniu przez Jarosława Kaczyńskiego tzw. nowej piątki PiS, czyli m.in. rozszerzenia programu 500+ na pierwsze dziecko, tzw. trzynastej emerytury czy zwolnienia z PIT osób przed 26. rokiem życia, która wiąże się ze znacznie zwiększonymi wydatkami z budżetu.



Dworczyk, pytany w radiowych Sygnałach Dnia o te doniesienia, zaznaczył, że w ostatni czasie Czerwińska była na zwolnieniu lekarskim. "Pani minister dzisiaj wraca do pracy" - zapewnił.



Według niego spekulacje mediów i opozycji na temat dymisji szefowej resortu finansów to próba odwrócenia uwagi od problemów, z którymi boryka się Koalicja Europejska.



W ubiegłą środę rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek zdementował na Twitterze informacje wPolityce.pl; tego samego dnia zaprzeczała im też rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Do sprawy w piątek w Radiu Wrocław odniósł się również premier Mateusz Morawiecki, który doniesienia o dymisji Czerwińskiej nazwał "burzą w szklance wody". Oświadczył też, że "nie było czegoś takiego".