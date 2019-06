Dworczyk: we wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym PIT dla osób młodych

We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia; chcielibyśmy, aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia - poinformował w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.



Zgodnie z przedstawioną na początku marca "mapą drogową" realizacji nowej "piątki PiS" projekt zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia miał być ogłoszony pod koniec marca; w maju miał zostać przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych. Jak wówczas zapowiadano, do połowy czerwca przewidywane było podpisanie zmian przez prezydenta, by od 1 października nowe przepisy weszły w życie.



Szef kancelarii premiera zapowiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. "On już został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów; jestem przekonany, że jutro rząd przyjmie tę ustawę i od razu prześle do parlamentu" - oświadczył Dworczyk.



"Oczywiście później zależy to od tempa prac w Sejmie, w Senacie, potem od podpisu, który pan prezydent będzie składał na tej ustawie, ale chcielibyśmy - to jest taki wariant, nad którym pracujemy - aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia" - zadeklarował szef KPRM.



Oprócz zerowego podatku PIT dla osób do 26. roku życia, tzw. nowa piątka PiS przewidywała wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, "trzynastkę" dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.