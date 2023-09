Dziesięć spółek z GPW polecanych na wrzesień 2023 r.

Czas na realizację długoterminowych zysków - uznali analitycy BM BNP Paribas, którzy usunęli z portfela akcje trzech spółek. Którymi je zastąpiono?

Sierpień nie był udanym miesiącem dla większości inwestorów giełdowych - WIG spadł o 4,9 proc. Tym razem gorzej od rynku wypadł portfel spółek przygotowany przez ekspertów z Biura Maklerskiego BNP Paribas. Stopa zwrotu wyniosła minus 7,5 proc., a tylko jedna z dziesięciu spółek zakończyła miesiąc zwyżką. Co ciekawe, jest ona też jedną z tych, które wypadły z portfela na wrzesień. Kurs Budimeksu, bo o nim mowa, w po nieudanej próbie sforsowania 500 zł zaczął spadać, dlatego analitycy zdecydowali się zrealizować zyski. Ich zdaniem w krótkim terminie akcje zdyskontowały pozytywne perspektywy. Walory budowlanej firmy pojawiły się w portfelu w lipcu ubiegłego roku - od tego czasu kurs urósł o ponad 90 proc., a bonusem była dywidenda w wysokości niemal 18 zł na akcję.

Po wielu miesiącach obecności w portfelu przyszedł także czas na rozstanie z Asbisem, jednym z ulubieńców drobnych inwestorów. Według analityków BM BNP Paribas lepiej zrealizować zysku biorąc pod uwagę wzrost kursu oraz neutralne wyniki za drugi kwartał i brak większych zaskoczeń jeśli chodzi o perspektywy na drugie półrocze.

Z portfela wypadły także akcje Pekao, które w ocenie ekspertów zdyskontowały już poprawę wyników. Tymczasem na horyzoncie pojawiły się obniżki stóp, na które to ryzyko bank jest dość mocno eksponowany.

Nowe pozycje w portfelu to Develia, Kruk i Mirbud.

Auto Partner

Pozytywna ocena spółki się nie nie zmieniła, choć kurs wytracił impet i w sierpniu spadł o 11,2 proc. - był to jeden z najgorszych wyników w portfelu. Specjaliści z BM BNP Paribas uważają jednak, że otoczenie makro sprzyja dystrybutorom części samochodowych i wyniki w kolejnych kwartałach powinny być dobre.

Develia

Analitycy pozytywnie oceniają reorganizację grupy polegającą na stopniowym wyjścia z segmentu komercyjnego przy jednoczesnym zwiększeniu ekspozycji na rynek nieruchomości mieszkalnych.

“W naszej ocenie pod względem sprzedażowym obecny rok nie będzie słabszy (niższa niepewność, nadal dobra sytuacja na rynku pracy, niższe stawki WIBOR, presja na ceny mieszkań wraz z niską ofertą oraz potencjalnym popytem wygenerowanym przez programy rządowe wspierające kupujących), co wraz z niższą presją ze strony podwykonawców powinno wspierać rezultaty spółki” - uważają eksperci.

Doceniają także poprawę bilansu dzięki sprzedaży aktywów komercyjnych, co ich zdaniem pozwoli na kontynuowanie wypłaty dywidendy.

Echo Investment

Pozytywna ocena dotyczy także innego dewelopera, który postawił na zwiększenie skali w segmencie mieszkaniowym, w tym lokali na wynajem. Echu będą sprzyjać te same czynniki makro, co w przypadku Develii, a podobieństw jest więcej, bo spółka powinna kontynuować wypłatę wysokich dywidend dzięki dobrej sytuacji bilansowej.

Kruk

W II kwartale zysk netto grupy Kruk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 293,6 mln zł w porównaniu z 244,9 mln zł przed rokiem. Wynik okazał się znacznie wyżśże od prognoz rynkowych, które zakładały 254,1 mln zł zysku netto. W całym I półroczu zysk netto przekroczył 0,5 mld zł, po raz pierwszy w 25-letniej historii spółki. Zarząd przyznał, że inwestycje Kruka w nowe portfele wierzytelności mogą być w 2023 r. rekordowe, a obecna sytuacja rynkowa sprzyja spółce.

“Sygnalizowane niedawno w prasie ewentualne plany dotyczące potencjalnych zmian przepisów na rynku włoskim są w ocenie zarządu mało realne. Pozytywnie oceniamy długoterminowe perspektywy jak i fundamenty spółki (dobra kondycja finansowa na tle konkurencji), dlatego zdecydowaliśmy się dodać ją do portfela” - brzmi uzasadnienie.

Mirbud

Korektę notowań budowlanej firmy analitycy BM BNP Paribas traktują jako okazję do dodania jej walorów do portfela. Uważają, że niższe przychody to sytuacja przejściowa z uwagi na opóźnienie procedowania formalnego kontraktów. Podkreślają, że portfel zleceń na koniec drugiego kwartału na poziomie 4,8 mld zł jest niższy w porównaniu do poprzednich okresów, spółka czeka jednak na podpisanie kontraktów o wartości prawie 2,0 mld zł.

“Rok 2023 pod względem rentowności nie powinien być gorszy z uwagi na stabilne koszty materiałów i podwykonawców, waloryzację kontraktów oraz korzystną kalkulację przy składaniu ofert. Dodatkowo wsparciem dla rezultatów w kolejnych kwartałach będzie segment mieszkaniowy (JHM) z uwagi na rozpoczęcie przekazań w projekcie w Zakopanem” - napisano w uzasadnieniu.

W średnim terminie spółka planuje wejść w segment kolejowy (partner lub przejęcie, na razie spółka kupiła 5,1 proc. udziałów w Torpolu i planuje zwiększać udział), co może oznaczać budowę kolejnej nogi biznesu, uważają analitycy.

Rainbow Tours

Eksperci oczekują dalszego odrodzenia w sektorze turystycznym w 2023 r., po okresie ograniczenia podróży przez konsumentów w poprzednich latach z uwagi na COVID-19. Pozytywnie oceniają wstępne wyniki za drugi kwartał (jednostkowo przychody wzrosły o 124 proc., a zysk netto wyniósł 33,5 mln zł).

“Poza silnym popytem pozwalającym na wzrost cen oferowanych wycieczek, spółce sprzyjają kursy walutowe (umocnienie złotego) oraz spadek cen paliwa lotniczego, które powinno poprawiać rentowność. Uważamy, że obecna wycena spółki nadal nie dyskontuje opisanych, pozytywnych czynników” - dodano w uzasadnieniu.

Votum

Analitycy doceniają imponujące tempo pozyskiwania klientów - czerwiec był pod tym względem rekordowy (1861 umów, +158 proc. r/r), a w lipcu dynamika wyniosła +49 proc. Zarząd Votum niedawno po raz kolejny zmienił oczekiwania i liczy na pozyskanie w tym roku do 20 tys. kontraktów, a nie 15 tys., jak do tej pory zakładano.

Wirtualna Polska

Wyniki spółki za drugi kwartał oceniono jako neutralne. Analitycy spodziewają się odbicia segmentu reklamowego wraz z ożywieniem gospodarki. Doceniają także zwiekszenie ekspozycji na turystykę.

Wittchen

Spółka systematycznie rozwija sieć salonów stacjonarnych zagranicznych (+8 proc. planowane w 2023 r.), a także obecność na platformach sprzedaży i własne kanały e-commerce’owe.

“Sprzyjającymi czynnikami dla utrzymania wysokich marż są też spadek kursu USD/PLN oraz kosztów frachtu dla kupowanych towarów” - dodano w uzasadnieniu.

XTB

Kurs brokera w lipcu mocno spadł (o ponad 15 proc.), głównie za sprawą informacji o nowych restrykcjach przy promowaniu CFD w Hiszpanii, jednym z rynków istotnych dla spółki. Analitycy przypominają jednak, że zdaniem zarządu będzie to miało niewielki wpływ na wyniki, dlatego pozostają pozytywnie nastawieni do perspektyw spółki.