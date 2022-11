EBOR chce inwestować w Elemental Holding

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) planuje zainwestować w Polską Grupę Elemental Holding 75 mln USD. Pieniądze będą przeznaczone na rozwój nowego obszaru działalności grupy, czyli recyklingu baterii Li-Ion. Przypomnijmy, że w Zawierciu powstaje jeden z największych w Europie zakładów recyklingu baterii i odzyskiwania z nich strategicznych pierwiastków, m.in. metali z grupy platynowców. Decyzję o budowie zakładu za 100 mln EUR firma podjęła w 2019 r. Otrzymała na to 73 mln EUR dotacji. Otwarcie przewidziane jest w 2023 r.

Dlaczego to istotne? Koniec życia baterii samochodów elektrycznych jest jednym z najważniejszych wyzwań sektora elektromobilności. Akumulatory pojazdów elektrycznych są w stanie wytrzymać 1,5 tys. cykli ładowania. Auta elektryczne dostępne obecnie na polskim rynku oferują średnio zasięg 400 km, co średnio powinno pozwolić na przejechanie 600 tys. km, zanim akumulatory zostaną uznane za nienadające się do dalszej eksploatacji.

- Obecnie dostępna technologia recyklingu akumulatorów litowo-jonowych pozwala na uzyskanie materiałów o czystości na poziomie 98 proc.. Takie surowce mogą być z powodzeniem wykorzystane do produkcji nowych zestawów akumulatorowych. Polska należy do światowego grona liderów w zakresie produkcji akumulatorów trakcyjnych, jednocześnie nie posiadając kluczowych zasobów surowców naturalnych potrzebnych do ich produkcji, co sprawia, że jest ściśle zależna od koniunktury globalnej. Rozwój zakładów recyklingu jest więc dla polskiej gospodarki szansą na umocnienie się na pozycji lidera branży bateryjnej w Europie i na świecie dzięki zabezpieczeniu procesów produkcyjnych surowcami pochodzącymi z odzysku - mówi Maciej Mazur., dyrektor zarządzający Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych.

Polska liderem

Zamiary Elemental Holding doskonale wpisują się w ten plan.

– Od kilku lat konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju naszej grupy poprzez wchodzenie na nowe rynki i w nowe obszary działalności. Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Środki z planowanego przez EBOR wsparcia pomogą nam zrealizować nasz najnowszy projekt – inwestycję w Zawierciu, otwierając nowe perspektywy wzrostu w nowo utworzonym obszarze recyklingu baterii – mówi Paweł Jarski, prezes Grupy Elemental Holding.

Poza recyklingiem baterii Li-Ion, nowy zakład umożliwi recykling odpadów elektronicznych: płytek obwodów drukowanych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co pozwoli na odzyskanie z nich kluczowych metali, takich jak miedź, złoto, cynk, srebro i kobalt.

- Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu rynku wykorzystującego technologię Li-ion aktualne zdolności recyklingu z wykorzystaniem hydrometalurgii są niewystarczające, dlatego tak ważne jest, żeby Polska wykorzystała ten czas i zajęła kluczową pozycję w tym łańcuchu wartości - mówi Ireneusz Konarski, dyrektor ds. strategii sprzedaży i rozwoju rynku Elemental Strategic Metals.

Zagraniczny apetyt

Cel strategiczny rozwoju Elementalu obejmuje przede wszystkim osiągnięcie pozycji globalnego lidera w branży recyklingu. Chodzi o recykling katalizatorów samochodowych, płytek drukowanych, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Grupa ma udziały w 19 firmach z branży. Inwestuje wspólnie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej PFR TFI. Zrealizowała m.in zakup 49 proc.udziałów w spółce zależnej grupy UAB EMP recycling na Litwie, zakup 85 proc. udziałów niemieckiej spółki Recat, 66 proc. amerykańskiej spółki PGM of Texas. W USA Elemental przejął także spółki Maryland Core oraz Legend Smelting and Recycling. W efekcie łączna wartość inwestycji grupy na amerykańskim rynku sięga 100 mln USD, co stawia ją w gronie jednych z największych prywatnych polskich inwestorów. Przedstawiciele Elemental Holdings zapewniają, że cały czas monitorują możliwości kolejnych inwestycji.