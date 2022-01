Eco5tech wchodzi na NewConnect

Spółka ma w portfelu projekty o wartości 22 mln zł i stawia na rozwój w segmencie proptech, czyli nowych technologii związanych z nieruchomościami.

Eco5tech to spółka zajmująca się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją nowych technologii związanych z nieruchomościami. W piątek, 14 stycznia, zadebiutuje na małym parkiecie wprowadzając do obrotu 4,4 mln akcji serii B i C po cenie 0,55 zł. Na początku 2021 r. spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji.