EFL kusi młodych przedsiębiorców

Na platformie B2B można kupić bądź wyleasingować wszystko co niezbędne do prowadzenia firmy.

Należącą do grupy Credit Agricole firma leasingowa EFL chce przekonać do swojego pomysłu platformy zakupowej przede wszystkim osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz freelancerów. Są na niej dostępne m.in. sprzęt IT, telefony, drukarki, smartwatche, czy rowery elektryczne, czyli tzw. drobny sprzęt, na który zapotrzebowanie zgłaszają praktycznie wszyscy mali przedsiębiorcy. W kolejnych tygodniach do oferty dołączą maszyny i urządzenia.

Produkty zamieszczone na platformie firmy mogą kupić lub wziąć w leasing w zdalnym procesie z wykorzystaniem wideoweryfikacji i podpisu kwalifikowanego, w razie potrzeby - z pomocą doradcy EFL..

Nisza rynkowa

- Jest wiele marketplace’ów działających tylko w Polsce lub globalnie. Najczęściej są to platformy B2C łączące firmy z konsumentami. Miejsc B2B, gdzie możliwy jest np. zakup dobrego sprzętu IT z leasingiem na atrakcyjnych warunkach, jest zdecydowanie mniej. Chcemy tę niszę zagospodarować - mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Jak podkreśla, platforma Vendora ma zmienić tradycyjne podejście firm do leasingu i pokazać, że e-commerce, finansowanie i prowadzenie niedużej działalności gospodarczej może mieć wspólny mianownik.

Celem EFL, który jest jednym z największych leasingodawców w Polsce, jest stworzenie miejsca nie tylko dla kupujących, ale także dla dostawców, którzy będą mogli oferować na platformie produkty. Vendora.pl ma stać się nowym kanałem sprzedaży dla firm nieobecnych do tej pory w internecie i sprzyjać budowie sieci ich kontaktów biznesowych.

Zakupy zamiast sprzedaży

Na razie jednak przedsiębiorcy częściej niż sprzedają – kupują online. Przeciętnie mikro-, małe i średnie firmy robią 33 proc. zakupów przez internet. 11 proc. firm kupuje online tylko do 10 proc. potrzebnych rzeczy, ale co piąta robi ponad 40 proc. zakupów w sieci.

Z badania EFL wynika, że udział przedsiębiorców korzystających z cyfrowych kanałów sprzedaży spada wraz z wiekiem. Aż 62 proc. osób z pokolenia Z (urodzeni od 2001 r.) sprzedaje swoje produkty online, podczas gdy wśród pokolenia baby boomers (1946-1960) ten odsetek wynosi zaledwie 15 proc. Najmłodsi korzystają przy tym zdecydowanie częściej z własnych e-sklepów (38 proc.) przy 9 proc. wśród baby boomers oraz platform – odpowiednio 46 proc. i 9 proc.