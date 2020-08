Elastyczność podbija biurowce Bumy

Wydzielenie elastycznych przestrzeni na krótkoterminowy najem w budynkach z tradycyjnymi biurami to potrzeba chwili.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zmusza dziś firmy do oddalania od siebie stanowisk pracy. Pojawia się więc potrzeba dodatkowych miejsc „na tymczasem”. Grupa Buma wydzieliła właśnie w trzech swoich nowo wybudowanych biurowcach — Wadowicka 3 i Dot Office w Krakowie oraz Cu Office we Wrocławiu — część przestrzeni na biura wynajmowane w elastycznej formule, przypominającej funkcjonowanie biur serwisowanych. Biura At Office — bo pod taką marką wynajmowane są elastyczne powierzchnie Bumy — oferują w Krakowie 300 stanowisk pracy w 15 modułach biurowych. Najmniejsze z nich mają sześć stanowisk pracy. At Office we wrocławskim Cu Office zapewnia ich 81 w trzech biurach. Okres najmu jest bardzo elastyczny i dostosowany do potrzeb najemcy.