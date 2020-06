Emilewicz: przygotowujemy wytyczne m.in dla organizatorów targów

Przygotowujemy wytyczne dotyczące odmrażania branż, które skupiają duże grupy osób w jednym miejscu m.in. targowej - wskazała w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że "jeszcze w czerwcu" zostaną przekazane informacje o otwarciu granic .

Jak zaznaczyła wicepremier Emilewicz podczas spotkania z dziennikarzami, resort przygotował już wytyczne dla ponad 40 branż gospodarki, które były odmrażane w kolejnych etapach luzowania obostrzeń związanych z pandemią.



"Te, które przed nami zostały, to są te branże i wydarzenia, które skupiają duże grupy w jednym miejscu" - wskazała. Dodała, że w ubiegłym tygodniu np. zgłosili się do MR organizatorzy maratonów jesiennych. "Kwestią otwartą pozostają wciąż targi (...), to kiedy będą mogły się odbywać targi w takim wymiarze, jaki pamiętamy sprzed pandemii" - mówiła. Przyznała, że na te pytania odpowiedzi jeszcze nie zna. "Przygotowujemy wytyczne w ograniczonych zakresach" - wskazała.



Jak mówiła, najczęstsze pytania związane z odmrażaniem gospodarki dotyczą otwarcia granic. "Tutaj informacje będziemy mogli przekazywać jeszcze w czerwcu" - zapowiedziała.



W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki, od 6 czerwca mogą wznawiać działalność m.in. kluby fitness, parki rozrywki, baseny, sale zabaw i siłownie. Wcześniej w nowym rygorze sanitarnym działalność wznowiły: od 4 maja biblioteki, galerie i centra handlowe (w tym tzw. wyspy handlowe), branża hotelarska, usługi fizjoterapeutyczne; od 18 maja: salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne; od 30 maja: restauracje i bary hotelowe. Zniesiono też limit osób dla branży handlowej i gastronomicznej. Można również korzystać z saun, solariów oraz usług salonów piercingu i tatuażu. Dozwolone są także zgromadzenia, w których uczestniczy do 150 osób.