Emilewicz: zgodziliśmy się na wprowadzenie limitu wynagrodzenia dla zerowej stawki PIT

W pracach nad zerową stawką PIT dla osób do 26 roku życia, zgodziliśmy się na wprowadzenie limitu wynagrodzenia, powiedziała w poniedziałek w Polsat News szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

"Prace nad zerową stawką PIT dla osób do 26 roku życia w ministerstwie finansów trwają" - zaznaczyła Emilewicz. "Wydaje się, że wprowadzenie pewnego limitu wynagrodzenia jest czymś na co się wówczas zgodziliśmy wspólnie z panią Czerwińską (minister finansów Teresą - PAP). "Nie chcielibyśmy stworzyć grupy, która będzie w sposób anormalny i niezgodny z prawdą zarabiać w sposób sufitowy" - dodała.



"Chcemy stworzyć dobre i korzystne warunki dla tych, którzy wchodzą na rynek pracy, ale nie chcemy zachęcać przedsiębiorców do omijania prawa" - podkreśliła.



W ramach pakietu fiskalnego, przedstawionego w lutym przez PiS, Ministerstwo Finansów pracuje nad projektami ustaw dot. zerowej stawki PIT dla podatników poniżej 26 r.ż., obniżki pierwszej stawki PIT do 17 proc. z 18 proc. oraz podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu.



W kwietniu resort finansów przedstawił szczegóły projektów dot. zmian podatkowych. Wynika z nich m.in., że w ramach zerowego PIT-u do 26. roku życia zwolnione będą przychody do wysokości 42 tys. 764 zł w roku podatkowym, jeśli on będzie wyższy, to będzie opodatkowany według skali podatkowej.



Na początku maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zerowy PIT dla młodych pracowników będzie obowiązywał do obecnego pierwszego progu podatkowego.



Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, odnosząc się do propozycji MF, powiedziała, że są one "wstępne i będą jeszcze opracowywane w rządzie", a "w trakcie prac w Radzie Ministrów ten projekt będzie uzupełniany".



Według resortu zerowy PIT dla podatników poniżej 26 r.ż. wejdzie w życie od października 2019 roku.



Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii odniosła się też do rankingu konkurencyjności krajów opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, według którego w ostatniej edycji (2017-2018) w podkategorii "zdolność do utrzymania własnych talentów i przyciągania ich z zagranicy", Polska plasuje się odpowiednio na 89 i 113 miejscu na 137 państw, czyli wyżej od nas są Etiopia, Pakistan czy Rosja.



"Lubię zaglądać w te dane, przejrzałam je dziś szczegółowo i trzeba pamiętać, że te dane rządzą się pewnymi prawami" - powiedziała. Dodała, że "w kilku obszarach" rzeczywiście Polska spadła w tym rankingu, ale jest kilka, które budzą optymizm. "W kategorii zdolność przyciągania talentów akurat znacząco awansowaliśmy" - zaznaczyła.



Dodała że "dane w tej statystyce bazują na 2016 roku, a te z 2017 i 2018, to są badania ankietowe, czyli są to opinie ani nie fakty". "Teraz czekam na nowe dane" - powiedziała.