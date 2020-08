W piątek opublikowanych zostało ok. 190 raportów kwartalnych, co w tym tygodniu zapowiada emocjonujące „sprawdzam” - komentuje Krystian Brymora, szef analityków DM BDM. Co przyniosły raporty spółek? Zobacz naszą relację.

Jak przypomina, pierwsza przecena „covidowych” spółek z końcówki lipca została szybko odrobiona na początku nowego miesiąca. Miniony tydzień przyniósł jednak kontynuację słabości spółek, które mają za sobą 3-cyfrowe stopy zwrotu od momentu wybuchu pandemii.