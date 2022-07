ESG: wyzwania i korzyści

Trzy pytania do Marcina Bejma i Agnieszki Skorupińskiej, partnerów kancelarii CMS, koordynatorów zespołu ds. ESG

Czy polskie firmy dostrzegają już znaczenie ESG w swojej codziennej praktyce?

Obserwujemy pełne spektrum postaw u przedsiębiorców. Większość dużych przedsiębiorstw, tych będących jednostkami zainteresowania publicznego, zatrudniających ponad 500 pracowników i spełniających odpowiednie warunki finansowe, już wdrożyło lub właśnie wdraża strategię ESG i raportuje w tym zakresie. Podmioty, które są prekursorami we wprowadzaniu wymogów ESG, to banki oraz inwestorzy instytucjonalni. Przygotowane do zmian są także podmioty działające na rynku nieruchomościowym i firmy działające na rynkach międzynarodowych. Łatwiej dostosują się też firmy z sektora przemysłu ciężkiego, chemicznego i energetycznego, które do tej pory były już objęte wymogami analiz środowiskowych oraz społecznych. Na polskim rynku istnieje też wielu przedsiębiorców, którzy wciąż nie są świadomi, że wymogi ESG będą dotyczyć także ich biznesów, a presja rynku w zakresie ESG może dotknąć ich dosłownie za chwilę. W tej grupie najtrudniejsze zadanie stoi przed małymi i średnimi przedsiębiorcami – gromadzenie i weryfikację danych związanych z raportowaniem pozafinansowym będą zmuszeni wprowadzać od podstaw. Popularyzowanie wiedzy z zakresu ESG jest i będzie więc niezwykle istotne, ponieważ przedsiębiorcy muszą uświadomić sobie stojące przed nimi wyzwanie, ale też i dostrzec ogromne korzyści, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności zgodnej z wytycznymi ESG.

Od czego warto zacząć przygotowanie strategii ESG?

Przedsiębiorcy powinni jak najszybciej przyjrzeć się zakresowi wymagań informacyjnych wynikających z przepisów o sprawozdawczości niefinansowej i umieć ocenić, co należy zmienić w sposobie funkcjonowania swoich przedsiębiorstw, aby móc raportować zgodność modelu funkcjonowania z wymogami ESG. Jako kancelaria prawna wspieramy klientów we wprowadzeniu standardów ESG do sposobu funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Zaczynamy zazwyczaj od przeprowadzenia audytu ESG, w ramach którego sprawdzamy np. zgodność umów zawartych przez klientów i dokumentów korporacyjnych ze strategią ESG, doradzamy we wdrażaniu polityk i regulaminów, w przygotowaniu się do raportowania i w samym procesie sporządzania raportu. Weryfikujemy także zgodność procesów z Taksonomią UE.

Czym jest Taksonomia UE i jaki ma związek z ESG?

Taksonomia to unijny akt prawny z 2020 r., który wprowadził system klasyfikacji określający kryteria uznawania działalności gospodarczej za zrównoważoną środowiskowo. Podstawowym celem tej regulacji jest dostarczenie instytucjom finansowym (w tym bankom, firmom ubezpieczeniowym i inwestorom) instrumentu umożliwiającego standaryzację inwestycji i porównanie tych, które określane są jako zrównoważone środowiskowo.