Europejskie giełdy rozpoczynają handel w poniedziałek na plusach - spółki w regionie "świętują" poprawę kondycji gospodarki Chin, na co wskazują dane PMI - podają maklerzy.

Zobacz więcej Bloomberg

Wskaźnik Stoxx 600 rośnie o 0,7 proc.



Na rynkach dominują dobre nastroje po tym, gdy Chiny opublikowały wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego, które sygnalizują poprawę w drugiej największej na świecie gospodarce.



PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w marcu 50,8 pkt. wobec 49,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 50,0 pkt.



Z kolei w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki podano, że PMI wzrósł w III do 50,5 pkt. z 49,2 pkt. w II i wobec prognoz 49,6 pkt. To najmocniejsze zwyżki PMI od 2012 r.



W reakcji na te informacje w Europie na giełdach zyskują spółki wydobywcze i stalowe. Indeks Stoxx 600 basic resources (SXPP) zwyżkuje o 2,5 proc., najmocniej od 9 miesięcy.



Akcje Rio Tinto drożeją o 1,9 proc., BHP Group o 2,1 proc., Anglo American o 1,5 proc., a Glencore o 2,3 proc.



Zyskują koncerny stalowe: ArcelorMittal +4,0 proc., a Evraz +2,2 proc.



Na giełdach metali drożeje miedź - o 0,9 proc., aluminium o 0,8 proc., nikiel o 2,4 proc., ruda żelaza o 2 proc., stal zbrojeniowa o 2 proc.



Dane PMI w przemyśle podano już też w Europie: we Francji w III było 49,7 pkr., w Niemczech 44,1 pkt., a w strefie euro 47,5 pkt.



Na rynku walutowym w poniedziałek euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1231 USD, brytyjski funt drożeje o 0,2 proc. do 1,3058 USD, a japoński jen traci 0,2 proc. do 111,10 za dolara USA.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pkt. bazowe do 2,44 proc., niemieckich 10-letnich bundów rośnie o 3 pkt. bazowe do -0,04 proc., a brytyjskich 10-letnich obligacji rośnie o 3 pkt. bazowe do 1,028 proc.



Ropa na NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 0,8 proc. do 60,58 USD za baryłkę.



Do kolejnej rundy rozmów - w Waszyngtonie - przygotowują się tymczasem negocjatorzy handlowi z USA i Chin. Do USA udaje się w środę wicepremier Liu He, a negocjacje odbędą się w dalszej części tego tygodnia.