EuroRaiting podwyższył rating kredytowy Santandera

Swoją decyzję agencja uzasadnia głównie umacniającą się pozycją kapitałową banku oraz oczekiwaniem agencji, że silny wzrost stóp procentowych NBP przyczyni się do poprawy rentowności aktywów banku.

Agencja zwraca uwagę, że SCB w ostatnich latach zatrzymywał większość z wypracowanych zysków. Wartość aktywów rosła wolniej od kapitału własnego, w efekcie czego bank decydował się finansować aktywa własnym kapitałem.

Na ocenę kondycji finansowej SCB zdaniem EuroRating pozytywnie oddziałuje też fakt, że bank - jako kredytodawca specjalizujący się w pożyczkach konsumenckich, posiadający wysoki udział kredytów w aktywach - odnosi szczególnie duże korzyści z podwyżek stóp procentowych NBP. Spowoduje to wzrost przychodów, co było widoczne już w I kwartale br., kiedy ROA (dla 4 ostatnich kwartałów) wzrosła z 1,0 proc do 1,3 proc.

Jednak wysokie stopy mogą też spowodować problemy z spłacalnością kredytów. Jak zauważa agencja, SCB posiada wyższy od średniej wskaźnik kredytów zagrożonych - NPL. Jednak wynik netto dla banku powinien być zdecydowanie korzystny.

Zdaniem EuroRating, stabilna perspektywa oznacza, że według obecnych ocen, nadany rating w przeciągu kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.