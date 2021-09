Evergrande ma zapłacić do końca roku prawie 550 mln USD kuponu od obligacji

China Evergrande Group nie zapłacił w czwartek w terminie 83,5 mln USD kuponu od obligacji, a do końca roku wierzyciele dewelopera czekają na łącznie prawie 550 mln USD, informuje Reuters.

Drugi chiński deweloper, którego problemy wywołały zawirowania na światowych rynkach, nie musi wykupywać obligacji krajowych i zagranicznych w tym roku. Musi jednak płacić od nich kupon. W przypadku obligacji krajowych, nie wydaje się to wielki problem, zwłaszcza pamiętając o kontroli jaką mają nad tym władze Chin. Większym są obligacje zagraniczne.

fot. Bloomberg

Łączna kwota kuponu, który Evergrande ma zapłacić od nich do końca tego roku to 547,57 mln USD, wyliczył Reuters. Agencja podała terminy spłaty wszystkich kwot od obligacji dewelopera do końca roku. Sądząc z niedawnych wydarzeń, mogą one pomóc przewidzieć momenty potencjalnego wzrostu napięcia na rynkach.

Termin i kwota kuponu na podstawie danych Reutersa:

29 września, 47,5 mln USD

12 października, 68,88 mln USD

12 października, 42,5 mln USD

12 października, 36,75 mln USD

19 października, 121,8 mln juanów

30 października, 14,25 mln USD

8 listopada, 41,93 mln USD

8 listopada, 40,56 mln USD

28 grudnia, 50,43 mln USD

28 grudnia, 204,77 mln USD