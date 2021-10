Ewa Chodakowska zaangażowała się w profilaktykę raka piersi

Breast Cancer Awarensess Month, czyli tzw. Różowy Październik, to międzynarodowa akcja społeczna podnosząca świadomość profilaktyki raka piersi. Po raz drugi przyłączyła się do niej Ewa Chodakowska z Purellą Superfoods. Firma przekaże 10 proc. ze sprzedaży limitowanego różowego batona na rzecz Fundacji OnkoCafe.

Celem prowadzonej przez Purellę akcji ThinkPink jest uświadamianie kobietom, że rak może się pojawić w każdym wieku, lecz wcześnie wykryta choroba jest wyleczalna. Akcja ruszyła 16 września i potrwa do końca października. Jej tegorocznym hasłem jest międzypokoleniowość.

Różowy Październik

„To mnie nie dotyczy” – to jedna z najczęstszych myśli o chorobie, która skutecznie odwodzi od regularnego badania się. Co druga (50,4 proc.) kobieta w wieku 30-39 lat jeszcze nigdy nie badała piersi pod kątem ewentualnego nowotworu. Niestety rak piersi to najczęściej występujący kobiecy nowotwór. W działania podnoszące świadomość na temat profilaktyki raka piersi włącza się także Ewa Chodakowska i Purella Superfoods, tworząc akcję społeczną ThinkPink i różowy baton

z naturalnych składników. 10 proc. z jego sprzedaży zostanie przekazanych na Fundację OnkoCafe – Razem Lepiej.

– Dla firmy Purella odpowiedzialność społeczna zawsze była jedną z ważniejszych kwestii w prowadzeniu biznesu, dlatego już drugi rok z rzędu dołączamy do akcji Różowy Październik. Naszym celem jest przede wszystkim edukacja i sprzedaż 500 tysięcy limitowanych batonów ThinkPink z różową wstążką, a tym samym przekazanie 10 proc. z ich sprzedaży na wsparcie kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi – mówi Artur Gajewski, dyrektor marketingu i PR Purella Superfoods.

Podczas pierwszej edycji kampanii firma wraz z Ewą Chodakowską przekazała ponad 50 tys. zł na Fundację OnkoCafe – Razem lepiej. Pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie psychoonkologiczne, szczególnie potrzebne w pandemii COVID-1, pacjentkom z zaawansowanym rakiem piersi doświadczającym odizolowania podczas samotnego pobytu w szpitalach.

– W tym roku każde działanie wspierające pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi jest szczególnie ważne i potrzebne. Lawinowo rośnie liczba chorych na nowotwory i tym samym potrzebujących pomocy i wsparcia. W 2020, roku pandemii, utrudniony był dostęp do lekarzy, czego konsekwencją stała się niska wykrywalność nowotworów – w tym raka piersi u kobiet. Nowotwór natomiast nie zniknął, miał czas, żeby się rozwijać i teraz do lekarzy onkologów zgłaszają się pacjentki w zaawansowanym stadium choroby. Stąd potrzeba szczególnie intensywnych działań – odpowiedzią na nią jest kampania ThinkPink, w którą włączamy się ponownie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem. Pieniądze z zebrane podczas ubiegłorocznej edycji akcji pozwoliły nam zrealizować wiele działań dla naszych pacjentek: mogliśmy je efektywnie wspierać w organizacji leczenia, zabezpieczać dla nich opiekę ekspertów, m.in. psychologów, psychoonkologów i dietetyków, organizować warsztaty terapeutyczne i grupy wsparcia. Dokładnie tak samo efektywnie wykorzystamy fundusze z tegorocznej kampanii – mówi Anna Kupiecka, założycielka i prezes Fundacji OnkoCafe.

Międzypokoleniowość

Motywem przewodnim akcji ThinkPink w 2021 r. jest międzypokoleniowość. Hasło zwraca uwagę na to, że rak piersi dotyka kobiety w różnym wieku, dlatego profilaktyka jest ważna na każdym etapie życia. Zwiększa szanse na wczesne wykrycie nowotworu, a co za tym idzie – na jego pokonanie.

– Mimo wielu akcji promujących profilaktykę świadomość ludzi wciąż nie wzrasta tak łatwo. Mam 17 letnią córkę i uważam, że już w tym wieku kobiety powinny być uświadamiane. Dopiero teraz, gdy sama jestem chora, moja córka zaczęła zadawać pytania – mówi Aneta, 44-letnia podopieczna Fundacji OnkoCafe, która zachorowała na raka piersi dwa lata temu.

– Kilka dekad badań naukowych udowodniło, że przestrzeganie kilku prostych zasad może ograniczyć nasze ryzyko zachorowania na nowotwór. Jedna z tych zasad brzmi: bierz udział w regularnych badaniach przesiewowych. Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, a tylko 5-10 proc. ma charakter dziedziczny. Jedno jest pewne – nasze codzienne wybory mogą zmniejszyć lubzwiększyć ryzyko jego wystąpienia – uważa dr Tomasz Gruziel z Fundacji Profilaktyka, partnera merytorycznego akcji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia właściwa profilaktyka może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe nawet o 40 proc.

– Często mamy poczucie, że skoro zdrowo żyjemy, dbamy o dietę, aktywność fizyczną to rak nas nie dosięgnie. Zdrowy styl życia jest elementem profilaktyki, który ma ogromne znaczenie w kontekście zachorowania na nowotwór, ale nie daje 100 proc. zabezpieczenia przed nim. Dlatego znajdź raz w miesiącu około pięciu minut dla siebie na samobadanie piersi, i raz w roku – np. w październiku, zapisz się na USG. Wiele kobiet, gdy wyczują coś niepokojącego w piersi, paraliżuje strach, przez co odwlekają wizytę u lekarza. Strach ma wielkie oczy, a najgorsze, co możemy zrobić w tej sytuacji, to tracić czas i żyć w niewiedzy. Nie każdy guzek to nowotwór, a nowotwór wcześnie wykryty może zostać całkowicie wyleczony. Nie jesteśmy bezradne wobec raka i nie jesteśmy samotne. Czas przechodzenia przez leczenie onkologiczne to często najgorszy okres w życiu. Wiem o tym, bo sama zachorowałam na raka piersi. W takiej chwili potrzebne jest wsparcie w każdej formie. Dzięki akcjom takim jak ThinkPink każda kobieta z rakiem piersi może na nie od nas liczyć – podkreśla Anna Kupiecka.

Ewa Chodakowska, ambasadorka akcji ThinkPink i promotorka zdrowego stylu życia, w tym roku ponownie zwróci uwagę na problem raka piersi i jego profilaktykę. Do akcji zostały zaproszone również znane i lubiane przedstawicielki pokolenia 20-30+, 40+ i 50+: Patricia Kazadi, Ola Nowak, Klaudia Halejcio, Martyna Kępa, Vanessa Florczak, Wiola Wołoszyn (blogerka Matka Wariatka) i Joanna Przetakiewicz, a także podopieczne Fundacji OnkoCafe.

– Od ponad 10 lat nadrzędnym celem moich działań jest wsparcie kobiet na każdej płaszczyźnie ich życia. Motywuję i zachęcam je do podejmowania aktywności fizycznej i zadbania o swoje zdrowie. Dlatego w tym roku już po raz drugi wspólnie z marką Purella organizuję akcję ThinkPink, budującą świadomość na temat raka piersi i jego profilaktyki. Kobiety mają ogromne serca. Troszczą się o innych, często stawiając się na ostatnim miejscu listy swoich priorytetów. Żeby jednak zadbać o bliskich, najpierw należy zacząć od siebie. Chociaż bardzo byśmy tego chciały, nie jesteśmy niezniszczalne – musimy świadomie o siebie zadbać. Comiesięczne badanie palpacyjne i raz w roku USG piersi to podstawa. Akcja ThinkPink to nie tylko sposób na budowanie świadomości profilaktyki raka piersi, lecz także na integrowanie kobiet – międzypokoleniowo. Baton z symbolem różowej wstążki możemy kupić sobie, ale także podarować bliskiej kobiecie – przyjaciółce, siostrze, mamie, babci. To wspaniały symbol ciepłych uczuć i przekaz: „jesteś dla mnie ważna, zadbaj o siebie. Zrób badania”. To okazja do wzbudzenia rozmowy nie tylko o tym jak dbamy o zdrowie, ale ile dla siebie znaczymy. Chcieliśmy stworzyć akcję, w którą przez drobny gest może włączyć się każdy. Działanie każdego z nas ma znaczenie. Nie bądźmy obojętni wobec siebie i siebie nawzajem! – apeluje Ewa Chodakowska.

Dbając o siebie, możemy zadbać także o innych. Akcja i sprzedaż limitowanych batonów już ruszyła. Batony i związane z akcją zestawy dostępne są m.in. na stronie akcji www.purellapomaga.pl.