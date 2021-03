Expo: Program Partnerski dla polskich firm

Podczas tegorocznej Wystawy Światowej przedsiębiorcy mogą promować swój biznes na kilka sposobów.

Ruszył Program Partnerski dla firm zainteresowanych udziałem w przełożonym z ubiegłego roku Expo 2020 w Dubaju. To inicjatywa, która daje przedsiębiorcom, niezależnie od skali ich działalności, możliwość promocji i współtworzenia prezentacji naszego kraju podczas tego najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczego na świecie. Mogą oni współpracować przy organizacji np. konferencji, seminariów, prezentacji, pokazów mody czy degustacji. Do uczestnictwa w inicjatywie zaprasza przedsiębiorców Polska Agencja Inwestycji i Handlu, instytucja odpowiedzialna za przygotowanie udziału naszego kraju w Wystawie Światowej Expo 2020. Wydarzenie rozpocznie się 1 października i będzie trwało do końca marca 2022 r.