Facebook zapłaci 5 mld USD grzywny

Serwis Marka Zuckerberga dostał najwyższą w historii karę nałożoną na spółkę technologiczną przez Federalną Komisję Handlu.

Echem odbija się afera Cambridge Analytica. Amerykańska Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission — FTC) wczoraj oficjalnie potwierdziła to, o czym media spekulowały już od tygodni: Facebook ma zapłacić 5 mld USD kary w związku z pamiętnym wyciekiem danych 87 mln użytkowników. Przypomnijmy, dane posłużyły do profilowania w kontekście preferencji wyborczych i mogły mieć istotny wpływ na podejmowane decyzje polityczne w ostatnich amerykańskich wyborach prezydenckich. Jak wylicza CNBC, kwota kary stanowi ok. 9 proc. przychodów, jakie serwis społecznościowy wypracował w 2018 r. Według FTC, która analizowała udział serwisu w aferze Cambridge Analytica od marca 2018 r., Facebook naruszył warunki umowy, która zobowiązywała go do czytelnego informowania użytkowników o udostępnianiu ich danych podmiotom trzecim. W tym przypadku nie zostało to dochowane.